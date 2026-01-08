Artisti di strada il Campidoglio lavora al nuovo regolamento | via libera alle turnazioni
Il Campidoglio sta sviluppando un nuovo regolamento per gli artisti di strada, con l’obiettivo di regolamentare le turnazioni e favorire un equilibrio tra attività artistica e tutela del contesto urbano. Dopo le restrizioni temporanee nel Centro Storico in vista dell’Anno Santo, si apre una fase di maggiore regolamentazione, volta a garantire un’armonia tra le espressioni artistiche e la qualità della vivibilità della città.
I divieti imposti nelle vie del Centro Storico, in previsione dell’Anno Santo, sono ormai archiviati e con loro anche i problemi legati al proliferare dei “busker” in una Capitale visitata da milioni di turisti e pellegrini.Il Comune ha preparato il nuovo regolamento dell’arte di strada che, nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
