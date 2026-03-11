Risultati Champions League LIVE | 1-1 tra Bayer Leverkusen e Arsenal

Nella partita di Champions League tra Bayer Leverkusen e Arsenal si è conclusa con un pareggio di 1-1. La partita è stata seguita in diretta dalla redazione di JuventusNews24, che ha fornito aggiornamenti sugli altri incontri in programma e sul cammino della Juventus nella competizione. I risultati di questa sera si aggiungono alle partite disputate finora, con tutte le squadre in corsa per la qualificazione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 1-6 (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry, 52' Jackson, 64' Olise, 67' Musiala, 90'+3' Pasalic). Atletico Madrid Tottenham 5-2 (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro, 55' Alvarez, 76' Solanke).