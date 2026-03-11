Alle 21:00 si accendono i riflettori sugli ottavi di finale di Champions League con la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La cronaca in diretta di Calcionews24 offre aggiornamenti su tutte le azioni, con sintesi e tabellino dei match in corso. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa fase della competizione.

Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Cosa potrebbe succedere in estate Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Bayer Leverkusen Arsenal

Articoli correlati

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter, Atletico Madrid partita pazza col Club Brugge, Schick trascina il Bayer LeverkusenRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...

Leggi anche: LIVE Inter-Arsenal 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: si parte con il 1° tempo!

Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League

Aggiornamenti e notizie su Champions League

Temi più discussi: Il calendario e gli orari delle partite di oggi; Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso); Segui gli ottavi di finale di Champions League: top quote; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score, partite di andata degli ottavi (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net

Champions League gratis in Tv, il big match PSG-Chelsea in chiaroSi aprono gli ottavi di finale della massima competizione europea, i campioni in carica contro i blues: dove vedere tutte le partite in tv e in streaming ... libero.it

Anche la Champions League è diventata un incubo per il Tottenham che rischia seriamente di rendere indimenticabile, nel modo peggiore, questa stagione. Tudor ha fatto partire Vicario dalla panchina a Madrid contro l'Atletico, dando fiducia ad Antonin Kinsk x.com

Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon - facebook.com facebook