Un trapper di 24 anni, conosciuto come Baby Gang, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa in relazione a un episodio avvenuto in un albergo, dove l’uomo era presente con una pistola. La vicenda coinvolge ancora una volta giovani legati a gruppi di strada. La condanna riguarda esclusivamente il reato di detenzione di arma da fuoco.

La pena, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. "Adesso basta, solo musica", le sue parole dopo il verdetto Baby gang ancora nei guai. Per il trapper 24enne, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, è arrivata un'altra condanna. La pena, stavolta, è di 2 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. L'11 settembre, Baby Gang era finito in carcere ancora una volta dopo che i carabinieri, in un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco, avevano trovato in una camera d'albergo a Milano, dove dormiva dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, una semiautomatica con matricola abrasa dentro un porta tovaglioli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In albergo con la pistola: il trapper Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

Leggi anche: In albergo con la pistola: Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper: “Adesso basta, solo musica”Nell’interrogatorio di convalida dopo l’arresto per la pistola, il 24enne si era difeso spiegando di aver avuto con sé quell'arma per "paura di...

Approfondimenti e contenuti su Baby Gang.

Temi più discussi: Anziano deriso e perseguitato, branco di minorenni torna a seminare il panico in centro: il video choc - FoggiaToday; Maranza, il ritorno: così le baby gang hanno conquistato il parcheggio tra scippi e minacce; Rapine, estorsioni e pestaggi: così agiva la baby gang fermata a Sassari; Baby gang rapina un ragazzino di 13 anni a Milano: poliziotto libero dal servizio ferma un 14enne.

In albergo con la pistola, altra condanna per Baby GangL'11 settembre, era finito in carcere ancora una volta dopo che i carabinieri, in un'inchiesta più ampia della Procura di Lecco, avevano trovato in una camera d'albergo a Milano, dove dormiva dopo ... rainews.it

In hotel a Milano con la pistola, Baby Gang condannato a quasi tre anni: Adesso basta, solo musicaIl rapper era stato trovato dai carabinieri con un'arma con la matricola abrasa in un albergo subito dopo il concerto di Emis Killa ... milanotoday.it

In albergo con la pistola, un'altra condanna per Baby Gang #ANSA facebook

«Adesso basta, solo musica», intanto Baby Gang si prende un'altra condanna: la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri x.com