Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi Guai per il cantante le gravi accuse

Un elegante palazzo in zona CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Sopra, un vicino famosissimo. Sotto, una coppia convinta di aver trovato la casa definitiva, con palestra, sauna e tutto il necessario per stare bene. Poi, all’improvviso, il rumore dei lavori, le vibrazioni, la paura. Nel mezzo, un nome che tutti conoscono: Eros Ramazzotti. E dall’altra parte un uomo “qualsiasi”, Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti. Due mondi che si incrociano nello stesso condominio e che oggi si ritrovano uno di fronte all’altro in una causa civile che fa già discutere social e vicinato. Il nuovo appartamento di Eros e i lavori “inusitati”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

