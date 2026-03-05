Il ricattatore di OnlyFans ancora nei guai contattava le ragazze anche dai domiciliari | arrestato

Un uomo accusato di ricattare ragazze su piattaforme come OnlyFans è stato nuovamente arrestato a Modena, dove si trovava ai domiciliari. Da anni si faceva chiamare Sal e usava minacce per costringere le vittime a subire ricatti, spesso riuscendo a chiudere i loro profili. L’arresto è stato eseguito in seguito a nuove indagini e accertamenti sulle sue attività.

Modena, 5 marzo 2026 – Ancora guai per ricattatore di OnlyFans. Da tutte si è sempre fatto chiamare Sal e per anni ha terrorizzato le ragazze di OnlyFans ricattandole con la minaccia di chiudere i loro profili e il più delle volte era anche riuscito a farlo. "Un giorno ricevo dei commenti sotto alcuni miei post – aveva raccontato a Le Iene nel dicembre scorso una delle sue vittime –. Mi chiedeva di seguirlo, commentare i suoi post e insomma.interagire con lui via Instagram". L'arresto in flagranza, nel dicembre scorso, del ricattatore delle ragazze di OnlyFans, in un fermo immagine della puntata delle 'Iene' La trappola dei profili di OnlyFans bannati E lui, 25 anni, di Spilamberto (Modena) non scherzava affatto perché di profili bannati, dopo il suo passaggio ce ne sono stati eccome.