Un nuovo arresto riguarda il rapper Baby Gang, coinvolto in un episodio che vede protagonista un'accusa di maltrattamenti e possesso di armi. Secondo le fonti, ci sarebbero state violenze sulla compagna, e in alcune intercettazioni si sentirebbe il rapper pronunciare frasi come

Armi e maltrattamenti, nuovo arresto per il rapper Baby Gang le violenze sulla compagna: ‘Non hai diritto di parola’. Il 24enne è già in carcere Milano. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Armi e maltrattamenti. Nuovo arresto per il rapper Baby Gang

Una selezione di notizie su Baby Gang

Temi più discussi: Armi, rapina e maltrattamenti: nella maxi retata arrestati anche Baby Gang e complici; Il fortino di Baby Gang crolla: botte, pistole e bazooka. Il rapper torna in carcere; Il trapper Baby Gang di nuovo nei guai: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti; Baby Gang, il trapper (di nuovo) in carcere: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti. Nei guai anche il suo entourage criminale.

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