I Carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze e perquisizioni. Tra le persone coinvolte ci sono Mouhib Zaccaria, conosciuto come Baby Gang, e altri soggetti vicini a lui. Sono stati effettuati arresti legati a reati di armi, rapina e maltrattamenti. L’operazione ha coinvolto anche numerose perquisizioni in diverse abitazioni.

I Carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze e numerose perquisizioni che vedono coinvolti tra gli altri anche Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang, e altri soggetti a lui vicini. Un nuovo capitolo giudiziario si apre dunque per il trapper di 24 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del comune lombardo. Un arresto che si aggiunge a una storia di guai con la giustizia sempre più intricata e che stride con il grande successo musicale che nel 2025 ha consacrato Zaccaria come l’artista italiano con più ascoltatori mensili su Spotify (superando quota 8,2 milioni). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Armi, rapina e maltrattamenti: nuovo arresto per il trapper Baby Gang

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