Un tredicenne è stato rapinato da un gruppo di giovani in via Col Moschin, vicino all’università Bocconi, nel tardo pomeriggio del 28 febbraio a Milano. Durante l’episodio, un poliziotto fuori servizio è intervenuto e ha fermato uno dei minorenni coinvolti. Un altro giovanissimo è stato già identificato e denunciato dalle forze dell’ordine.

Milano, 1 marzo 2026 – Momenti di paura per un tredicenne che nel tardo pomeriggio del 28 febbraio è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di altri giovanissimi a Milano in via Col Moschin, angolo viale Col di Lana, nei pressi dell'università Bocconi. Ad evitare guai peggiori è stato un agente di polizia fuori servizio che è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare uno dei presunti aggressori. Si tratta di un ragazzo italiano di 14 anni, poi portato al carcere minorile Beccaria con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Treviglio, le gang giovanili al setaccio: scattano arresti e denunce La dinamica Il tredicenne, anche lui italiano, ha raccontato di essere stato circondato e aggredito attorno alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby gang rapina 13enne in zona Bocconi: nei guai un altro giovanissimo, fermato da un poliziotto fuori servizio

