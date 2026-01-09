Stop a vendita di armi da taglio legge sulle baby gang e sanzioni ai genitori

Il governo sta preparando un nuovo provvedimento per contrastare la violenza giovanile e le baby gang. La legge mira a vietare il porto di armi da taglio, con sanzioni più severe in presenza di gruppi travisati o in luoghi sensibili. L’obiettivo è rafforzare le misure di prevenzione e tutela, intervenendo in modo più efficace per garantire la sicurezza pubblica e prevenire episodi di violenza tra i giovani.

Il governo presenterà un provvedimento ad hoc sulle baby gang e la violenza giovanile per vietare il porto di armi da taglio "con una aggravante nel caso di persone travisate o nel caso di gruppi di persone che si riuniscono in luoghi sensibili. Va vietata la vendita anche online ai minori di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Milano, Quartapelle (Pd): "Serve legge contro vendita armi da taglio ai minori" Leggi anche: Baby-gang, i genitori: "Sì al comitato" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Multe ai genitori e stop ai coltelli: cos’è la legge “anti maranza”; La manovra 2026 approvata alla Camera il 30 dicembre, ora è legge: cosa è successo. Meloni: legge su 'maranza',vieteremo a minori armi da taglio - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it Pisani, 'vietare ai minori la vendita di armi da taglio' - Ora non esiste un divieto; lo abbiamo per la somministrazione di alcolici, ma un minore può andare in un ... notizie.tiscali.it Ordinanza sindaco Castel Volturno,stop vendita coltelli a minori - Dopo l'arresto di quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni per l'accoltellamento di un coetaneo 15enne, il sindaco di Castel Volturno (Caserta) Pasquale Marrandino corre ai ripari ed emette un'ordinanza ... ansa.it Dal 1° gennaio 2026 l’Olanda dice stop a alcune razze di gatti Il governo olandese ha annunciato il divieto di acquisto, vendita e detenzione dei gatti Scottish Fold e Sphynx nati dopo il 1° gennaio 2026. Una decisione che nasce da una legge pensata per tu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.