John Alford trovato morto in carcere l'attore di London's Burning era condannato per abusi sessuali

John Alford, attore noto per le sue interpretazioni in London's Burning e Grace Hill, è stato trovato morto in carcere all'età di 54 anni. Di recente, era stato condannato a otto anni e mezzo di reclusione per violenze su due adolescenti. La sua morte avviene poco dopo la sentenza e il suo nome era legato a un procedimento legale per reati di natura sessuale.

John Alford, attore della serie London's Burning e Grace Hill, è stato trovato morto in carcere. Aveva 54 anni e di recente era stato condannato a 8 anni e mezzo per violenze su due adolescenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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