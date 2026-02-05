Albano Laziale | Ariccia | Marino Rapine seriali aggravate in supermercati e farmacia I Carabinieri hanno arrestato un 42enne
I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un uomo di 42 anni che era responsabile di diverse rapine in supermercati e farmacie tra Albano Laziale, Ariccia e Marino. Le indagini sono partite dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di furti con escalation violenta. L’uomo è stato fermato durante un’operazione notturna e ora si trova in manette, in attesa di essere ascoltato dal giudice.
CASTELLI ROMANI – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato
