Monza donna aggredita a coltellate in casa | arrestato il marito

Un episodio di violenza domestica si è verificato a Muggiò, Monza-Brianza, dove una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate all’interno della propria abitazione. Il marito è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’intera vicenda è sotto indagine per accertare le dinamiche dell’aggressione e garantire la sicurezza della donna.

Una donna di 31 anni è stata aggredita e ferita a coltellate in casa a Muggiò, nella provincia di Monza-Brianza. Soccorsa e portata in ospedale è ora ricoverata in prognosi riservata. Sono intervenuti sul posto i carabinieri che hanno arrestato e portato in caserma un uomo di 43 anni. In corso le indagini sull’accaduto. Da una prima ricostruzione sarebbe stato il marito a colpire la vittima. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza, donna aggredita a coltellate in casa: arrestato il marito Leggi anche: Monza, aggredita a coltellate in casa: grave una donna di 31 anni Leggi anche: Femminicidio a Milano, morta la donna aggredita dall'ex marito a coltellate al volto e alla gola Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Donna accoltellata dal marito a Capriolo, è grave; Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni. Monza, donna aggredita a coltellate in casa: arrestato il marito - Una donna di 31 anni è stata aggredita e ferita a coltellate in casa a Muggiò, nella provincia di Monza- lapresse.it

Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. tg24.sky.it

Aggredita a coltellate in casa dall'ex, grave donna di 31 anni in provincia di Monza - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. quotidianodipuglia.it

Monza, un legale 60enne è stato sospeso dalla professione e dovrà restituire alla cliente, una donna di Vimercate, circa 10mila euro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.