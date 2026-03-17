Arianna Fontana, atleta italiana di short track, ha dichiarato di poter continuare a gareggiare fino al 2030, ma ha bisogno di trovare la motivazione giusta. È stata una delle principali protagoniste della squadra azzurra ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato tre medaglie, superando il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti. La campionessa ha parlato delle sue possibilità di proseguire la carriera sportiva.

Arianna Fontana è stata una delle grandi protagoniste della trionfale delegazione azzurra che ha preso parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, aggiungendo altre tre medaglie alla sua collezione e superando il record storico dello schermidore Edoardo Mangiarotti. A 35 anni la pattinatrice valdostana è salita sul podio nei 500 metri (argento) e nelle prove a squadre (oro nella staffetta mista, argento nella staffetta femminile), raggiungendo quota 14 podi in carriera alle Olimpiadi. Fontana ha coronato un sogno, andando a medaglia per la sesta edizione consecutiva dei Giochi e confermandosi una delle big dello short track internazionale vent’anni dopo il suo debutto a cinque cerchi in cui ottenne il bronzo in staffetta (a soli 15 anni) sempre in Italia sul ghiaccio di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arianna Fontana tiene aperto uno spiraglio verso il 2030: “Fisicamente potrei farcela, ma devo trovare la motivazione”

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