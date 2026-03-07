A Berbenno di Valtellina si è tenuta una festa in onore di Arianna Fontana, in occasione del suo primato di medaglie olimpiche. L'atleta ha partecipato all'evento, durante il quale ha parlato del suo futuro e del suo fisico, affermando di essere convinta di poterci riuscire, ma di dover ancora capire le ragioni di certi aspetti.

A Berbenno di Valtellina è stata organizzata una festa per celebrare Arianna Fontana e il suo primato di medaglie olimpiche. Durante l’evento, l'azzurra ha parlato del possibile proseguimento della sua carriera spiegando che, dal punto di vista fisico, arrivare alla prossima Olimpiade è un traguardo alla sua portata. Ciò che conta davvero, però, è trovare la giusta motivazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana sul futuro: "Il fisico può farcela, ma devo capire il perchè..."

“Devo capire se questa brutta cosa che ho, il tumore, si è ridotta un po’ o si è spostata. Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro”: così Enrica BonaccortiEnrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, oggi 4 gennaio, a Mara Venier ha aggiornato sulla sua malattia, il tumore al pancreas.

Leggi anche: Marquez: "Ducati molto forte. Il rinnovo? Felice con la rossa, ma devo valutare il mio fisico"

Altri aggiornamenti su Arianna Fontana.

Temi più discussi: Arianna Fontana si svela nell'intervista esclusiva su Vogue Italia: Le medaglie, il mio portafortuna, il legame con la moda e il futuro: vi dico tutto; Dove abita Arianna Fontana: vita tra Valtellina e America; Olimpiadi, parla Fontana: Futuro? Tempo al tempo. E sulla caduta e la sicurezza in pista…; Sanremo 2026, perché Arianna Fontana non c’è stasera.

Sanremo 2026, perché Arianna Fontana non c’è staseraArianna Fontana, reduce dal successo di Milano-Cortina 2026, non sarà sul palco di Sanremo 2026 come annunciato in conferenza stampa. Il motivo ... dilei.it

Arianna Fontana si svela nell'intervista esclusiva su Vogue Italia: «Le medaglie, il mio portafortuna, il legame con la moda e il futuro: vi dico tutto»Dopo aver ottenuto il record italiano di medaglie vinte nella storia delle Olimpiadi, Arianna Fontana si è raccontata a Vogue Italia in questa lunga intervista ... vogue.it

Ci vediamo Sabato! Arianna Fontana Fan Club - facebook.com facebook

#arianna fontana a #san siro per Inter-Genoa: l'atleta azzurra espone le medaglie olimpiche di Milano-Cortina x.com