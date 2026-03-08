Arianna Fontana è tornata nel suo paese, Berbenno, dove ha parlato del possibile ritorno alle Olimpiadi del 2030. Ha affermato di credere di poter partecipare ancora, sottolineando che il suo corpo potrebbe reggere un’altra competizione di livello olimpico. Ha anche aggiunto che per farcela serve trovare motivazioni forti e determinazione.

Berbenno (Sondrio) – “Le Olimpiadi 2030? Mai dire mai. Il corpo ce la può fare. Bisogna trovare forti motivazioni. Vedremo”. Magari come la Lollobrigida da mamma? “Magari anche, non lo so. Mi sto tenendo aperte tutte le porte in questo momento, perché non voglio dire di no a nulla. Voglio godermi questi giorni, oggi questo grande abbraccio dalla comunità e poi nei prossimi avrò tempo di valutare tutto quanto”. Arianna Fontana, la Regina dello short track fa ancora sognare. È tornata a casa tra il “suo” popolo ed è stata accolta in maniera regale da 400 persone. Arianna Fontana dice 14, mai nessuno come lei. Dal rischio fuga negli Usa al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arianna Fontana, il ritorno a Berbenno: “Un’altra Olimpiade? Posso farcela”

Berbenno in festa per Ar14nna Fontana: "Arrivare alla prossima Olimpiade è possibile"Grande abbraccio del paese alla campionessa dello short track dopo il record di medaglie olimpiche: "Ora voglio godermi questo momento e tenere tutte...

Leggi anche: Arianna Fontana orgoglio valtellinese: il tifo degli studenti e le campane a festa a Berbenno

Altri aggiornamenti su Arianna Fontana.

Temi più discussi: Arianna Fontana ospite a San Siro; Dove abita Arianna Fontana: vita tra Valtellina e America; Arianna Fontana alla guida della corazzata short track a Milano Cortina 2026: sono quattro le medaglie Olimpiche azzurre; Arianna Fontana scatenata per l'Inter: parte il coro contro il Milan e lei non si trattiene.

Arianna Fontana: Le gioie, i pianti e... l'affettatrice in valigia. Il ritiro? 50 e 50L'azzurra: Vuol dire rispetto, atteggiamento e grinta: quando mio marito Anthony me lo dice, mi resetto e riparto. Visti i tanti record della valtellinese, tra cui quello assoluto di podi azzurri ai ... gazzetta.it

Arianna Fontana oltre Milano-Cortina: Il fisico può arrivare alle prossime OlimpiadiArianna Fontana, festeggiata nella sua Berbenno in Valtellina dopo essere diventata l'atleta italiana più medagliata alle Olimpiadi, parla a Sky Sport del suo futuro: Sicuramente il mio fisico ce la ... sport.sky.it

La Provincia Unica TV. . Berbenno ha celebrato la sua campionessa. Oggi pomeriggio Arianna Fontana è tornata a tutti gli effetti a casa sua: ad accoglierla tutto il paese. E per il futuro l'azzurra più medagliata di sempre già fa sognare: "Olimpiadi 2030 Mai dir facebook

Inter, a San Siro c'è Arianna Fontana: "La più medagliata di sempre è nerazzurra" x.com