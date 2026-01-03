71 sedute e 287 delibere approvate nel 2025 dal consiglio comunale di Santarcangelo

Nel corso del 2025, il consiglio comunale e la Giunta di Santarcangelo hanno svolto 71 sedute, approvando complessivamente 287 delibere. Un’attività amministrativa intensa che ha riguardato vari aspetti della gestione comunale, riflettendo l’impegno della comunità e delle istituzioni locali nel perseguire obiettivi condivisi. Questo report offre un quadro sintetico delle decisioni prese nel corso dell’anno appena concluso.

Sono state quasi 300 le delibere approvate dal consiglio e dalla Giunta comunale di Santarcangelo nell'anno appena concluso, per un totale di 71 sedute. 75 le delibere approvate dall'assemblea consiliare nei dieci Consigli comunali del 2025, in media oltre 7 ogni seduta: nel totale degli atti.

