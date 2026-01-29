Consiglio Comunale premiato il giovane campione Matteo Fabbri | tra sport interrogazioni e nuove decisioni per la città

Questa mattina il Consiglio Comunale di Arezzo si è aperto con un momento speciale. Il giovane Matteo Fabbri, classe 2011, è stato premiato con una targa per i risultati ottenuti nelle Arti Marziali Miste, sia in Italia che all’estero. La sala si è riempita di applausi mentre il ragazzo riceveva il riconoscimento, che ha suscitato grande emozione tra i presenti. Dopo la premiazione, i consiglieri hanno discusso di alcune interrogazioni e di nuove decisioni per la città.

Si è aperta questa mattina la seduta del Consiglio Comunale con un momento di particolare emozione: la premiazione del giovane atleta aretino Matteo Fabbri, classe 2011, al quale è stata consegnata una targa celebrativa per gli straordinari risultati ottenuti nelle Arti Marziali Miste (MMA) a livello nazionale e internazionale. Matteo ha iniziato il suo percorso sportivo circa quattro anni fa alla Fight Gym di Arezzo, sotto la guida dell'allenatore Thomas Marraghini, costruendo nel tempo una preparazione completa che spazia dal grappling al wrestling, dalla lotta libera alla kickboxing. Il suo palmarès conta già 9 titoli italiani, due titoli di vicecampione europeo e mondiale, oltre a prestigiose cinture nel Brazilian Jiu Jitsu, nella kickboxing e nella MMA.

