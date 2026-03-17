Un fascicolo aperto a Bergamo riguarda la morte di anziani in una residenza sanitaria assistenziale durante il primo periodo di pandemia. La denuncia era stata presentata da 32 parenti di persone decedute, ma l’inchiesta si è conclusa con l’archiviazione, senza ipotesi di negligenza o responsabilità specifiche. La procura ha deciso di chiudere il procedimento senza ulteriori sviluppi.

Bergamo, 17 marzo 2026 – Era un fascicolo, a carico di ignoti, aperto dopo la presentazione delle denunce da parte di 32 parenti di alcuni anziani morti in Rsa durante la prima ondata Covid. Il virus killer. Il virus killer nella Bergamasca, occorre ricordarlo, aveva lasciato il segno. Domani sono già sei anni da quel marzo del 2020 che cambiò per sempre la storia della città. Bergamo e provincia sono state le zone più duramente colpite dalla pandemia in tutta Europa, con un incremento di vittime del 61,9 per cento rispetto alla media dei quattro anni precedenti. BERGAMOTORNANO IL 18 MARZO LE CELEBRAZIONI PER L'ANNIVERSARIO COVID, IN FOTO EVENTO PASSATOFOTO DE PASCALE Tornando al fascicolo, quattro dei parenti di quei famigliari avevano deciso di opporsi all’archiviazione avanzata dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziani morti nella Rsa di Bergamo durante il Covid: nessuna negligenza, inchiesta archiviata

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