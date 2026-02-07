Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. I giocatori si sono concentrati sul lavoro tattico, mentre alcuni infortunati continuano il percorso di recupero. La squadra cerca di prepararsi al meglio per la partita importante, con i dubbi ancora su alcuni effettivi disponibili.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Prosegue la preparazione in vista della gara di domenica col Sassuolo. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della gara di domani col Sassuolo

Approfondimenti su Appiano Gentile

Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile, in vista della partita di domenica contro il Sassuolo.

Appiano Gentile: l’Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Appiano Gentile

Argomenti discussi: Inter, ecco la data per il rientro di Dumfries: l’obiettivo sono i playoff di Champions League; Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista della gara di domenica col Sassuolo; Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia; Appiano Gentile Inter | prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italia.

Sky – Inter, novità sul rientro di Calhanoglu: ha detto ad alcuni tifosi che tornerà conIl rientro in campo di Calha è vicino: come spiega Sky, il turco stamattina era presente ad Appiano per proseguire il suo recupero ... msn.com

Inter, Thuram incontra il suo idolo Adriano: abbracci ed autografi ad Appiano GentileNella giornata di venerdì 6 febbraio, Adriano ha fatto visita al centro d'allenamento dell'Inter e ha riservato un saluto speciale a Marcus Thuram, che non ha mai nascosto la sua ammirazione nei ... sport.sky.it

Guardate un pò chi è tornato ad Appiano Gentile... L’IMPERATORE Emozioni #Adriano #fcinternazionalemilano #fcinternazionale #Chivu facebook

Siamo live da Appiano Gentile e da Dortmund Seguiteci per prepararvi a questa notte di #UCL bit.ly/4t6UP2U x.com