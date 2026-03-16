Nella mattinata di lunedì 16 marzo è stato pubblicato un post che ritrae Antonino Spinalbese e la sua compagna Ainhoa Foti Rodriguez. Le immagini, in bianco e nero, mostrano i due in pose intense all’interno di una stanza dell’hotel milanese Tivoli President. Il contenuto del post è criptico e ha generato curiosità tra i follower.

Il post è comparso nella mattinata di oggi, lunedì 16 marzo e mostra Antonino Spinalbese e la compagna Ainhoa Foti Rodriguez in pose intense, in bianco e nero, all’interno della stanza dell’hotel milanese Tivoli President. Ma è la didascalia a catalizzare l’attenzione, trasformando uno shooting elegante in un possibile annuncio di nozze: “Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno” La domanda, inevitabile, è: Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez si sono davvero sposati? Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale, né dettagli su una eventuale cerimonia celebrata in gran segreto. Eppure molti utenti, leggendo quelle parole, non hanno avuto dubbi e si sono precipitati a scrivere messaggi di auguri e congratulazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma Antonino Spinalbese si è sposato con Ainhoa Foti Rodriguez? Il post criptico

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Antonino Spinalbese e la fidanzata si sono sposati?“Ci siamo sposati ma nessuno lo sa“scriveAntonino Spinalbesesui social sotto un post pubblicato proprio dal noto hair stylist.

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