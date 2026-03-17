Ansia bastano 24 minuti di musica? Lo studio che cambia tutto

Uno studio clinico ha dimostrato che ascoltare circa 24 minuti di musica può influenzare l’umore delle persone. La ricerca ha coinvolto un gruppo di partecipanti che, dopo aver ascoltato questa durata di musica, hanno riportato miglioramenti nel proprio stato emotivo. L’esperimento si è focalizzato sull’effetto immediato di questa pratica e le sue potenzialità, senza approfondire motivazioni o cause.

Può davvero bastare poco più di una canzone per sentirsi meglio? Secondo un nuovo studio clinico randomizzato, la risposta potrebbe essere sì. I ricercatori hanno scoperto che ascoltare musica progettata in modo specifico per soli 24 minuti può ridurre in modo significativo i livelli di ansia. Il segreto sta nell’abbinamento con la stimolazione del beat uditivo (ABS), una tecnica basata su suoni ritmici capaci di influenzare l’attività cerebrale. Un approccio che potrebbe trasformarsi in una soluzione semplice, accessibile e senza farmaci per chi cerca di gestire stress ed emozioni. Lo studio è stato condotto da Danielle K. Mullen e Frank A. Russo della Toronto Metropolitan University, in collaborazione con LUCID, una società di terapie digitali nata proprio all’interno dell’ecosistema accademico. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Ansia, bastano 24 minuti di musica? Lo studio che cambia tutto Articoli correlati Camminare per il cuore, bastano 15 minuti per la salute: lo studio(Adnkronos) – Camminare è l'attività fisica basilare che può produrre benefici sulla salute: dal cuore alla pressione, dalla glicemia al colesterolo. Cervello “adolescente” fino a 32 anni: lo studio che cambia tuttoApri TikTok o Instagram e ti imbatti spesso nella stessa frase: “Il tuo lobo frontale non è ancora completamente sviluppato”. How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Una selezione di notizie su Ansia bastano 24 minuti di musica Lo... Per ridurre l’ansia basta ascoltare musica (anche solo per 24 minuti): il nuovo studio del TMUUno studio del TMU mostra che 24 minuti di musica bastano per ridurre i sintomi dell’ansia in modo significativo. techprincess.it Bastano 24 minuti di musica per ridurre l'ansia24 minuti di ascolto musicale abbinato a stimolazione sonora potrebbero ridurre i sintomi d'ansia: i risultati di un nuovo studio clinico dalla TMU. msn.com