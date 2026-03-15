Gli studenti di una scuola di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, sono stati accompagnati in visita presso una moschea durante un'uscita scolastica. La scelta della destinazione ha suscitato già discussioni e attenzione tra genitori e insegnanti, rendendo l'evento un caso già prima dell'inizio della visita. La decisione di visitare il luogo di culto ha attirato l'interesse dell'opinione pubblica.

In gita scolastica alla moschea: è l'idea avuta da una scuola di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. L'iniziativa è dedicata alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per le quali i docenti hanno organizzato un'uscita presso la moschea di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, per un'intera mattinata di esperienze islamiche tra cui un seminario sulla vita di Maometto, il rapporto tra la fede e la scienza, i cinque pilastri dell'islam, i diritti delle donne e la scrittura araba. Gli obiettivi, come si legge nella circolare, sono orientati alla conoscenza dell'islam, del radicalismo e le manifestazioni sul territorio. Ma anche all' approfondimento del culto islamico, al rispetto del luogo con comportamenti adeguati, all'analisi degli elementi architettonici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studenti vanno in gita in moschea. La visita è già un caso

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