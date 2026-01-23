Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino | ai funerali Donatella Versace Anne Hathaway e Wintour | Le foto

A Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra i presenti, Donatella Versace, Anne Hathaway e Anna Wintour, che hanno partecipato alla commemorazione dell’iconico stilista. L’evento ha attirato l’attenzione del mondo della moda e dello spettacolo, testimoniando l’importanza di Valentino nel panorama internazionale. La giornata si è aperta con l’arrivo di alcune tra le personalità più influenti del settore.

(Paola Pollo) Entra il feretro nella Basilica, a passo lento. Molto. Dietro Giammetti e Bruce, i due compagni di una vita in completo e cravatta nera entrambi. Dietro i parenti più stretti, la famiglia allargata del grande stilista. Si accomodano nelle panche ai lati: «Vi è una cifra essenziale della nostra vita, La Bellezza», le prime parole. «Vorremmo ringraziare il maestro Valentino per il tesoro di bellezza che ha regalato donando felicità». «Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l'Isola dei famosi e invece lo ha fatto per tutte le puntate, una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

A Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso a 93 anni.

