Negli ultimi anni si è parlato spesso di come le eredità delle celebrità vengano gestite, con particolare attenzione a assistenti e segretari che spesso si trovano a ricevere beni e somme di denaro. Tra i casi più discussi ci sono quelli di personaggi noti dello spettacolo che, dopo la morte, hanno lasciato patrimoni significativi a chi li ha assistiti o seguito nel corso della vita. La questione riguarda soprattutto i rapporti tra le star e le persone a loro vicine.

Negli ultimi anni il tema delle eredità delle celebrità è tornato più volte al centro dell’ attenzione pubblica. Non soltanto per il valore spesso milionario dei patrimoni, ma anche per la presenza, tra gli eredi o i beneficiari, di figure che non appartengono alla famiglia, assistenti personali, segretari, factotum o collaboratori di lunga data. Rapporti professionali che nel tempo diventano legami di fiducia, talvolta quasi familiari, e che finiscono per avere un peso anche nelle ultime volontà delle star. In alcuni casi si tratta di lasciti simbolici o di ringraziamento per anni di lavoro; in altri di quote consistent i del patrimonio. Non di rado, però, queste scelte accendono dispute legali e polemiche mediatiche tra parenti, collaboratori e presunti eredi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Raffaella Carrà a Pippo Baudo, quando l'eredità finisce in tasca ad assistenti e segretari

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