animali selvatici e nuova convivenza

Gli animali selvatici stanno entrando sempre più nelle aree urbane, creando una nuova realtà per i residenti e gli esperti di tutela ambientale. Le autorità e le associazioni ambientali si occupano di gestire questa convivenza, affrontando i casi di animali che si avvicinano ai centri abitati e adottando misure per favorire l’equilibrio tra uomo e natura. La città si prepara a convivere con questa situazione in evoluzione.

La tutela degli animali e dell’ambiente trova una nuova casa nella città della carta. Il gruppo Lav (Lega Anti Vivisezione) si presenta ufficialmente alla cittadinanza con un evento di alto profilo dedicato a un tema quanto mai attuale nel territorio appenninico: la convivenza con gli animali selvatici. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è fissato per venerdì prossimo (ore 20,45), nella cornice dell’oratorio della Carità. L’incontro, dal carattere strettamente apolitico e scientifico, punta a offrire strumenti concreti per gestire gli incontri con la fauna, in particolare con i cinghiali. Tra i relatori spiccano nomi di rilievo nazionale: Massimo Vitturi, responsabile Lav Area Animali Selvatici, e il professor Andrea Mazzatenta dell’Università di Chieti-Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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