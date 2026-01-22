Tra Milano e hinterland son stati salvati 224 animali selvatici

Nel 2025, il Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano ha recuperato e salvato 224 animali selvatici tra Milano e l'hinterland. Un intervento volto a tutelare la fauna locale e a promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali nella regione. Questo dato testimonia l’impegno delle autorità nel mantenere un equilibrio tra attività umane e tutela ambientale.

Sono 224 gli animali selvatici salvati tra Milano e hinterland dal Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano nel 2025. È quanto emerge dal report diffuso da palazzo Isimbardi.“Le attività hanno riguardato il monitoraggio delle specie, il contrasto al bracconaggio, la gestione.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

