Tra Milano e hinterland son stati salvati 224 animali selvatici

Nel 2025, il Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano ha recuperato e salvato 224 animali selvatici tra Milano e l'hinterland. Un intervento volto a tutelare la fauna locale e a promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali nella regione. Questo dato testimonia l’impegno delle autorità nel mantenere un equilibrio tra attività umane e tutela ambientale.

Bilancio Polizia provinciale. In un anno 450 incidenti con animali selvaticiNel corso dell’ultimo anno, la Polizia provinciale ha registrato circa 450 incidenti coinvolgenti animali selvatici.

