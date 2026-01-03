Bilancio Polizia provinciale In un anno 450 incidenti con animali selvatici

Nel corso dell’ultimo anno, la Polizia provinciale ha registrato circa 450 incidenti coinvolgenti animali selvatici. Un dato che evidenzia l’importanza delle attività di monitoraggio e prevenzione per la sicurezza stradale e la tutela della fauna. Mentre il nuovo anno porta con sé impegni di rilievo, tra cui il coordinamento per le Olimpiadi invernali, l’operato della Polizia provinciale rimane fondamentale per la gestione di queste criticità.

Se l'anno appena iniziato vedrà il numero uno della Polizia provinciale commissario capo Piermario Pollieno impegnato anche nel prestigioso - e gravoso – incarico di coordinatore e supervisore delle Polizie locali per le Olimpiadi invernali, non certo meno impegnativo si è rivelato quello appena concluso. "Concluso con il segno più, anche alla voce organico – elenca il comandante - Il progetto di riassestamento, grazie alla sensibilità dell'attuale amministrazione provinciale, sta proseguendo ed è stato raggiunto l'obiettivo della ricostituzione dello staff degli ufficiali, ora composto da un ufficiale vice comandante, un ufficiale addetto alla Polizia giudiziaria e controlli ambientali, due ufficiali addetti al settore caccia, gestione guardie volontarie provinciali, collegamento con i cinque Comprensori alpini e tutto ciò che attiene al controllo dell'attività venatoria.

