A Lucca recuperati 27 cani lasciati a morire tra fango ed escrementi | l'intervento di LAV e Carabinieri

A Lucca, la LAV e i Carabinieri hanno recuperato 27 cani abbandonati in condizioni di grave malessere, trovati tra fango ed escrementi. I cani erano in uno stato di evidente denutrizione e sofferenza. L’intervento ha portato alla loro messa in sicurezza e al soccorso immediato. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità o cause dell’abbandono.