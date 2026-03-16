A Lucca recuperati 27 cani lasciati a morire tra fango ed escrementi | l'intervento di LAV e Carabinieri
A Lucca, la LAV e i Carabinieri hanno recuperato 27 cani abbandonati in condizioni di grave malessere, trovati tra fango ed escrementi. I cani erano in uno stato di evidente denutrizione e sofferenza. L’intervento ha portato alla loro messa in sicurezza e al soccorso immediato. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità o cause dell’abbandono.
Sulle colline di Lucca, la LAV e i Carabinieri hanno recuperato 27 cani che vivevano in pessime condizioni psicofisiche e ridotti alla fame. Molti cuccioli sono morti dopo il sequestro e una cagna ha subito l'amputazione di una zampa. Il proprietario è indagato per maltrattamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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