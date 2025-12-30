Viale Varese vandali colpiscono ancora | vetro rotto e danni sull’auto di turisti

Viale Varese a Como continua a essere teatro di atti vandalici: un’auto di turisti belgi è stata trovata con il finestrino rotto e danni all’interno. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di comportamenti dannosi nella zona, creando preoccupazione tra residenti e visitatori. La sicurezza e la tutela delle proprietà restano priorità per le autorità locali, impegnate a contrastare questi atti di vandalismo.

Ancora un episodio di danneggiamenti alle auto in viale Varese, a Como. Un'auto in sosta appartenente ad alcuni turisti belgi è stata trovata con il finestrino anteriore rotto e l'abitacolo visibilmente danneggiato.Nella foto si vede chiaramente il vetro in frantumi sparso sull'asfalto e.

