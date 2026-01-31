Furti nelle auto fuori da scuola | Non ci sono mai i controlli
Una mamma si è ritrovata con il finestrino dell’auto rotto e la borsetta sparita, subito dopo aver accompagnato i figli a scuola. Non ci sono mai controlli nelle zone vicino alla scuola, e i ladri ne approfittano. La donna ora deve rifare tutti i documenti e si dice sfiduciata. La situazione è comune a molti genitori che ogni giorno affrontano lo stesso problema.
Il tempo di accompagnare a scuola i suoi due figli e si ritrova il finestrino della macchina rotto, con la sua borsetta sparita assieme a tutti i suoi documenti. E’ questo, in estrema sintesi, quanto accaduto l’altro ieri alla castelnovese Elena Coval, che racconta: "Erano circa le 8 e avevo parcheggiato, come faccio abitualmente, in piazza Brodolini, per portare i miei figli alle 'Leopardi'. Il tempo di scendere e accompagnarli e mi ritrovo il finestrino anteriore dell’auto spaccato e la mia borsetta sparita. Dentro avevo tutti i miei documenti e le carte bancarie, che ho provveduto subito a bloccare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
