Una mamma si è ritrovata con il finestrino dell’auto rotto e la borsetta sparita, subito dopo aver accompagnato i figli a scuola. Non ci sono mai controlli nelle zone vicino alla scuola, e i ladri ne approfittano. La donna ora deve rifare tutti i documenti e si dice sfiduciata. La situazione è comune a molti genitori che ogni giorno affrontano lo stesso problema.

Il tempo di accompagnare a scuola i suoi due figli e si ritrova il finestrino della macchina rotto, con la sua borsetta sparita assieme a tutti i suoi documenti. E’ questo, in estrema sintesi, quanto accaduto l’altro ieri alla castelnovese Elena Coval, che racconta: "Erano circa le 8 e avevo parcheggiato, come faccio abitualmente, in piazza Brodolini, per portare i miei figli alle 'Leopardi'. Il tempo di scendere e accompagnarli e mi ritrovo il finestrino anteriore dell’auto spaccato e la mia borsetta sparita. Dentro avevo tutti i miei documenti e le carte bancarie, che ho provveduto subito a bloccare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle auto fuori da scuola: "Non ci sono mai i controlli"

Approfondimenti su Furti Auto

Negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti nelle abitazioni, spesso operati da bande provenienti da fuori zona.

Una docente di Secondigliano ha scoperto che la sua auto, utilizzata quotidianamente senza assicurazione, è stata sequestrata fuori scuola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Eswatini vs Malta: The Kingdom of Hills vs The Fortress of Rock

Ultime notizie su Furti Auto

Argomenti discussi: Furti nelle auto fuori da scuola: Non ci sono mai i controlli; Dalle auto vandalizzate ai furti nelle scuole, appello del municipio: Servono più controlli; Carabinieri fuori servizio sventano furti in villette. Arrestato un bandito; Furti sulle auto parcheggiate a Pianoscarano, arrestato 24enne viterbese.

Furti nelle auto fuori da scuola: Non ci sono mai i controlliNon è possibile lasciare un attimo incustodite le proprie auto e trovarsele vandalizzate e danneggiate. Tra l’altro, appunto, non sono nemmeno stata l’unica vittima nella giornata di giovedì. ilrestodelcarlino.it

Settimo Torinese fuori controllo: auto rubate, smontate e abbandonate come rottamiCresce l’allarme furti in città: veicoli portati via nella notte, razziati per i pezzi di ricambio e lasciati nei cigli delle strade. I cittadini denunciano una situazione ormai fuori gestione ... giornalelavoce.it

Alle forze dell'ordine nessuna denuncia di furti in auto o negozi, ma nel quartiere si raccolgono le firme - facebook.com facebook

30/1/26.Serie di furti in auto e case,danni alle auto (taglio delle ruote) e vari altri tentativi di furto nei giorni scorsi a Sottomarina, B.S.Giovanni e Ca'Lino: i residenti ritengono che stia girando una squadra di esperti e attrezzati;fermi per ora i furti ai negozi in cent x.com