Anche la cura merita rispetto | due panchine viola negli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia

Due panchine viola sono state installate negli ospedali di Ponte San Pietro e Zingonia per ricordare l’importanza di rispettare chi si prende cura dei pazienti. Negli ultimi anni, sono aumentate le aggressioni contro gli operatori sanitari sia negli ospedali che nei servizi territoriali, evidenziando la necessità di iniziative per sensibilizzare e prevenire questi episodi.

Negli ultimi anni il fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti anche nei contesti ospedalieri e territoriali, rendendo necessario rafforzare iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Per tale ragione, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che ricorre il 12 marzo, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo (OPI Bergamo) con gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Gruppo San Donato ha promosso un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sul fenomeno delle aggressioni nei luoghi di cura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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