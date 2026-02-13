Il Policlinico San Pietro confermato Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità anche per il 2026

Il Policlinico San Pietro a Roma, con la sua Unità di Chirurgia Bariatrica guidata dal dottor Cutolo, ha confermato anche per il 2026 il riconoscimento come Centro di Eccellenza SICOB per la cura dell’obesità. La certificazione, rinnovata per il secondo anno consecutivo, dimostra la qualità delle operazioni e l’esperienza del team, che si distingue per aver eseguito oltre 300 interventi di bypass gastrico negli ultimi tre anni.

L’ Unità di Chirurgia Bariatrica del Policlinico San Pietro, diretta dal dottor Cutolo, ha ottenuto anche per il 2026 – per il secondo anno consecutivo – la certificazione di Centro di Eccellenza rilasciata dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB). I criteri per diventare Centro di Eccellenza SICOB. L’importante riconoscimento, conferito da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche), la più importante Società Scientifica nazionale nell’ambito della Chirurgia Bariatrica, in particolare prende in considerazione alcuni parametri: – selezione dei pazienti secondo determinati criteri – esecuzione di almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla SICOB – un volume di attività di almeno 100 procedure chirurgiche anno e Re-Do surgery – casistica operata dal centro interamente registrata nel registro nazionale SICOB – follow-up dei pazienti regolarmente registrato nel registro nazionale SICOB – presenza di terapia intensiva all’interno della struttura.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco si distinguono nuovamente come eccellenze italiane nel settore osteomuscolare, confermandosi tra i migliori ospedali nazionali.

