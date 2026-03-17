Baykar ha presentato il suo nuovo drone kamikaze, chiamato K2, che si aggiunge alla gamma di veicoli senza pilota prodotti dall’azienda. Nelle ultime ore, l’azienda turca ha mostrato il modello durante un evento, confermando il suo ingresso nel mercato dei sistemi d’arma aerei senza equipaggio. Il K2 si unisce così agli altri droni sviluppati da Baykar, rafforzando l’offerta dell’azienda nel settore dei veicoli aerei non pilotati.

Un nuovo esemplare va ad aggiungersi all’arsenale unmanned di Ankara. Nelle scorse ore la Baykar, campione nazionale turco nel settore dei droni noto soprattutto per il suo Bayraktar Tb2, ha presentato il nuovo K2, una loitering munition con capacità di autonomia avanzata e sviluppato per un impiego con tattiche di swarming. Il K2 si inserisce in quella categoria di sistemi stand-off che negli ultimi anni hanno ridefinito il modo di condurre operazioni militari, dall’Ucraina al Medio Oriente. Non si tratta più soltanto di piattaforme a basso costo per attacchi puntuali, ma di veri e propri moltiplicatori di forza, capaci di saturare le difese avversarie e alterare il rapporto costo-efficacia del combattimento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anche Baykar svela i suoi droni kamikaze. Ecco il K2

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