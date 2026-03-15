Un nuovo drone chiamato K2 sta entrando in azione, modificando gli scenari militari. Si tratta di un modello della categoria One Way Attack Drone, progettato per volare autonomamente e colpire un bersaglio predefinito, schiantandosi su di esso. Questa tecnologia viene impiegata per operazioni mirate e si contrappone ai droni kamikaze utilizzati dall'Iran.

Gli One Way Attack Drone (OWA) rappresentano una particolare categoria di droni designati per schiantarsi su uno specifico bersaglio, volando autonomamente verso di esso tramite un percorso pre-programmato. La Repubblica Islamica dell’Iran è risultata essere il pioniere dello sviluppo delle suddette piattaforme. Teheran aveva infatti necessità di sviluppare un sistema d’arma estremamente economico, facilmente producibile in serie ed in grado di saturare le difese nemiche ad un costo opportunità fortemente favorevole. L’Invasione Russa dell’Ucraina del 2022 e il recente conflitto tra Stati Uniti e Iran hanno visto un largo uso di tali piattaforme, quali gli HESA-Shahed 136 iraniani e lo UJ126-Bober ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il drone K2 cambia la guerra: cosa può fare e come sfida i "kamikaze" dell'Iran

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