La Russia sta utilizzando Starlink di Musk per guidare i suoi droni kamikaze | l’allarme dell’intelligence ucraina

Secondo fonti dell’intelligence ucraina, la Russia avrebbe utilizzato il sistema Starlink di Elon Musk per controllare a distanza un drone kamikaze BM-35. Questa tecnologia permetterebbe un'operatività più precisa e in tempo reale, evidenziando un possibile sviluppo nelle modalità di impiego dei droni militari. La notizia segna un’ulteriore evoluzione nelle strategie di guerra elettronica e nelle tecnologie di controllo remoto impiegate nel conflitto.

La Russia avrebbe equipaggiato un drone d'attacco unidirezionale BM-35 con un terminale satellitare di tipo Starlink, consentendone il controllo remoto in tempo reale. È quanto riferiscono specialisti dell'intelligence ucraina, citati dall'autorevole Defence Blog, dopo l'abbattimento e l'analisi del velivolo, intercettato nei giorni scorsi prima di raggiungere il suo obiettivo. Secondo Serhii Beskrestnov, analista dell'intelligence di Kiev noto con il nominativo "Flash", si tratterebbe del primo caso documentato di utilizzo del sistema Starlink su un drone della serie BM-35. In precedenza, l'hardware satellitare sarebbe stato impiegato soltanto su alcuni droni della famiglia Molniya.

