I giudici del serale di Amici di Maria De Filippi sono stati annunciati: due cantanti, un conduttore che non lavora più in Rai e una regina. La lista dei giudici coinvolge figure note nel mondo dello spettacolo, pronte a valutare le performance dei concorrenti. L’attenzione si concentra sulla loro identità, dopo l’attesa creata dall’annuncio di questa fase del programma.

L’attesa attorno alla fase serale di Amici di Maria De Filippi si accende sempre di più, e come ogni anno a catalizzare l’attenzione sono soprattutto i nomi chiamati a giudicare i ragazzi in gara. Tra indiscrezioni, indizi e supposizioni, il mistero sembra finalmente essersi sciolto, rivelando una squadra di volti noti pronta a portare esperienza, carisma e personalità sul palco. Amici, svelati i nomi dei giudici del serale: ecco chi sono. Secondo quanto anticipato, a valutare le esibizioni degli allievi saranno quattro personalità molto diverse tra loro: Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Un mix tra musica, televisione e danza che promette giudizi variegati e dinamiche interessanti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Amici, svelati i giudici del serale: due cantanti, un conduttore fuori dalla Rai e… una regina! Ecco chi sono

Articoli correlati

Amici 25, il Serale è alle porte: ecco chi sono i 17 cantanti e ballerini “promossi” per la Fase Finale. Nuovi giudici in arrivo? Spunta Alessandro CattelanOpi sì oppure Opi no? È stata una seleziona al cardiopalma quella per la fase Serale di “Amici di Maria De Filippi”.

Amici Serale, chi sono i giudici: due riconferme e due nuovi arriviIl Serale di Amici torna a far discutere per i nomi dei giudici trapelati sui social.

Una raccolta di contenuti su Amici svelati i giudici del serale due...

Temi più discussi: Amici 2026 svelati i giudici del Serale della 25esima edizione in partenza sabato 21 marzo; Amici 2026, i giudici del Serale svelati a pezzi: ecco gli indizi da decifrare; Amici 25, chi saranno i giudici del Serale: spuntano nuovi nomi!; I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi.

Amici 2026, finito il mistero sui giudici del Serale: svelati i nomi ufficialiAmici 2026, svelati i giudici del Serale: Adnkronos rivela i nomi ufficiali della giuria a quattro. Ecco chi sono. donnaglamour.it

Serale Amici 25, ecco i 4 giudici: Amadeus silurato, De Filippi arruola due big (tra i fischi del web)Sono stati ufficialmente svelati i nomi dei volti noti che, a partire da sabato 21 marzo, debutteranno come giudici nel programma Amici: chi sono. libero.it

In casa tua quanti amici a quattro zampe vivono con te - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Amici di letto” di Will Gluck con Justin Timberlake, Mila Kunis |Il rapporto di lavoro tra Jamie, giovane cacciatrice di teste, e Dylan, designer losangelino, si trasforma in una storia d'amore. Riuscirà a durare x.com