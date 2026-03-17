Amici Serale chi sono i giudici | due riconferme e due nuovi arrivi

Il Serale di Amici torna in onda e sui social sono stati diffusi i nomi dei giudici. Secondo le anticipazioni, ci saranno due riconferme e due nuovi ingressi tra i membri della commissione. La composizione del cast dei giudici è stata oggetto di discussione tra i fan, mentre le informazioni ufficiali ancora non sono state rese note. La trasmissione riprenderà con questa novità nella giuria.

Il Serale di Amici torna a far discutere per i nomi dei giudici trapelati sui social. A quanto pare ci saranno solo due nuovi ingressi tra i giurati rispetto alla scorsa stagione. Il talent condotto da Maria De Filippi debutterà in prima serata il 21 marzo 2026 e la composizione della giuria ha subito acceso il dibattito online. Scopriamo chi è stato confermato e chi invece debutterà in questa veste nel talent show Mediaset. Il cachet dei prof di Amici Quando inizia il serale di Amici 25. La nuova fase del talent show prenderà il via sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Come ogni anno, il serale rappresenta il momento più seguito del programma, con sfide dirette tra gli allievi e il giudizio determinante della giuria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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