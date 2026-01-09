Viaggiare in salute! Il nuovo progetto degli Amici del Cuore

“Viaggiare in salute!” è il nuovo progetto degli Amici del Cuore, dedicato a sensibilizzare i giovani sui rischi sanitari legati agli spostamenti. Con l’aumento di partenze all’estero, è importante conoscere le precauzioni necessarie per preservare il proprio benessere durante i viaggi. Un’informazione corretta può fare la differenza, aiutando i giovani a vivere le proprie esperienze in modo sicuro e consapevole.

C’è chi va in vacanza con gli amici, in Erasmus o decide di trasferirsi altrove: molti giovani prendono voli e ‘migrano’ lontano, spesso inconsapevoli dei rischi sanitari. Da qui la scelta degli Amici del cuore di dedicare la nuova edizione del progetto ‘Un poster per la salute’ al tema del viaggio: torna infatti il concorso per le scuole superiori di Lucca – quest’anno esteso anche all’Isi di Barga – con gli studenti chiamati a realizzare disegni, video, grafiche o slogan sull’importanza del mettere un po’ di conoscenza e prevenzione in valigia per godersi a pieno le nuove esperienze. Gli alunni, come ricordato dal vicepresidente dell’associazione Gabriele Ferro e dalla referente Silvana Giambastiani, avranno tempo fino alle 19 del 30 aprile per consegnare i propri elaborati: i sei lavori migliori – ripartiti equamente tra individuali e di gruppo – saranno poi premiati con biglietti omaggio a eventi o abbonamenti a riviste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

