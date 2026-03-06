Amici 25 Maria De Filippi e i giudici del Serale | i nomi emersi sul web

Durante la registrazione del 4 marzo 2026 è stata definita la composizione della classe del Serale di Amici 25. Sul web circolano già i nomi dei giudici che comporranno la giuria, tra cui spiccano quelli di Maria De Filippi e altri professionisti del settore. Le indiscrezioni riguardano anche i nuovi protagonisti coinvolti nella fase finale del talent. La lista completa dei partecipanti e dei giudici non è ancora stata ufficializzata.

E' tempo di nuovi protagonisti nella giuria del Serale di Amici 25. Questo è quello che trapela dal web dopo la definizione della classe definitiva del Serale, avvenuta durante la registrazione del 4 Marzo 2026. Secondo alcune voci, Maria De Filippi potrebbe far slittare l'avvio a causa di una situazione di "palinsesto" piuttosto particolare. Grave lutto per un ballerino prima del Serale Data del Serale di Amici 25: poche certezze. Ad oggi, viene sottolineato che non esistono informazioni certe sul Serale di Amici. La prima incognita riguarda proprio la data di debutto. Tra le ipotesi più chiacchierate spunta quella del 28 marzo. L'idea sarebbe legata a una strategia di palinsesto, più che a motivi artistici.