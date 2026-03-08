Amici 25 Serale | i nuovi giudici scelti da Maria De Filippi

Il serale di Amici 25 sta per iniziare e l’attenzione si concentra sui giudici che siederanno in giuria. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma si fanno avanti alcune indiscrezioni riguardo a una possibile revisione del cast giudicante. Sono ancora sconosciute le identità delle persone coinvolte e non sono state confermate eventuali novità rispetto alle edizioni precedenti.

Grave lutto per un allievo: lascia la scuola prima del Serale Le uniche certezze di Amici 25: gli allievi ammessi al Serale. Per ora, l'unico punto davvero solido riguarda la classe che accederà alla fase finale.