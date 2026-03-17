Per la venticinquesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, si conoscono già i quattro giudici del Serale. La fase finale dello show sta per iniziare, in attesa della proclamazione del vincitore o della vincitrice. La presenza dei giudici e il loro ruolo sono elementi chiave nel percorso che porta alla conclusione del programma.

Ogni anno parte la caccia agli indizi per quanto riguarda i giudici del Serale di Amici. La venticinquesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per avviarsi verso la conclusione, quando verrà proclamato il vincitore o la vincitrice. Prima, però, c’è sempre grande curiosità in merito ai giudici: da chi verranno giudicati gli allievi del programma? Dopo l’anticipazione sui social ufficiali di Amici (i giudici sono infatti quattro), la matassa è sbrogliata: grandi ritorni e graditi arrivi. Chi sono i giudici di Amici 25. Contrariamente alle precedenti edizioni del programma, sono presenti ben quattro giudici a commentare il percorso degli allievi di Amici 25. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, chi sono i quattro giudici del Serale: caccia agli indizi

Articoli correlati

Amici Serale, altri quattro indizi sui giudici: chi sonoLa redazione di Amici 25 ha voluto svelare altri indizi sui quattro giudici del Serale.

Leggi anche: I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi

Amici 25 - Lorenzo accede al serale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Amici 25 chi sono i quattro giudici del...

Temi più discussi: Serale Amici 25, i 17 concorrenti ammessi e l’incognita sui nuovi giudici: chi potrebbero essere; Amici 25: ecco chi è passato al serale, ora la classe è al completo; Amici 25: ecco i 17 concorrenti che accedono al Serale, Opi ce l'ha fatta; La classe di Amici 25: chi va al Serale? Ecco le 17 maglie assegnate.

Serale Amici 25, ecco i 4 giudici: Amadeus silurato, De Filippi arruola due big (tra i fischi del web)Sono stati ufficialmente svelati i nomi dei volti noti che, a partire da sabato 21 marzo, debutteranno come giudici nel programma Amici: chi sono. libero.it

Amici 25, ecco chi saranno i giudici del serale: gli indizi social svelano i quattro nomiAlessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Sono i nomi che - secondo quanto apprende l'Adnkronos - costituiranno la giuria del serale di Amici 25. Un toto nomi che ave ... corrieredellumbria.it

Buon martedì amici, mangiamo un risotto oggi a pranzo Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno - facebook.com facebook

Felice #17marzo a te cara Lucia @DavLucia e agli amici tutti con Wassily Kandinskij:Strada a Murnau con donne @_die_Uta_ @dianadep1 @Rebeka80721106 @rita_mereu @PaolaToogoodxme @BrindusaB1 @ValerioLivia @CaterinaCategio @AnnaMar9 x.com