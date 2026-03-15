I giudici del Serale di Amici 25 sono 4 la novità di questa edizione | gli indizi ufficiali sui nomi

I giudici del Serale di Amici 25 sono quattro, una novità rispetto alle passate edizioni che ne prevedevano solo tre. Questa modifica è stata annunciata ufficialmente e riguarda l’intera commissione che valuta le esibizioni degli studenti. La composizione del team di giudici è stata comunicata in modo diretto e senza ulteriori dettagli su eventuali motivazioni o cambiamenti futuri.

I giudici del Serale di Amici saranno 4. Si tratta di una novità di questa edizione rispetto alle precedenti, dove invece erano solamente 3. Sui social ufficiali del programma alcuni indizi sulla loro identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amici 25, chi sono i 17 concorrenti del Serale. Mistero sui giudiciDopo settimane di sfide, esibizioni e qualche polemica, il Serale di Amici 25 è finalmente arrivato. Leggi anche: Amici 25, Maria De Filippi e i giudici del Serale: i nomi emersi sul web Amici 25 - Una discussione in casetta Aggiornamenti e contenuti dedicati a I giudici del Serale di Amici 25 sono 4... Temi più discussi: Serale Amici 25, ecco i nuovi giudici (con rivoluzione): chi ha scelto Maria De Filippi; Amici 25: ecco i 17 concorrenti che accedono al Serale, Opi ce l'ha fatta; Amici 25, adesso è ufficiale: ecco quando inizia il serale. Ora al puzzle manca solo un pezzo; Amici 25: il Serale si avvicina, spuntano i nomi dei giudici. Gli indizi spoilerati sui giudici del serale di Amici 25Ecco gli indizi che i profili social di Amici 25 hanno seminato per far indovinare chi saranno i giudici del serale ... ilvicolodellenews.it Chi sono i giudici del serale di Amici 25? | Spuntano tre nomi (quasi) certi e due sono ex del talentGiudici del serale di Amici 25, chi sono i tre nuovi nomi che giudicheranno i concorrenti: le indiscrezioni parlano chiaro ... ilsussidiario.net Amici Verso il Serale INZIA ORA ma dopo la puntata di oggi, qui sui profili ufficiali di #Amici25, vi daremo un'importante comunicazione sul Serale x.com Amici Verso il Serale INZIA ORA ma dopo la puntata di oggi, qui sui profili ufficiali di #Amici25, vi daremo un'importante comunicazione sul Serale facebook