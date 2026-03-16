Amici Serale altri quattro indizi sui giudici | chi sono

La redazione di Amici 25 ha rivelato oggi altri quattro indizi sui giudici del Serale, a tre giorni dalla prima registrazione prevista per giovedì 19 marzo 2026. La scoperta si inserisce in un percorso di anticipazioni che coinvolge i dettagli sul cast di questa edizione. La conferma ufficiale sui nomi arriverà solo nelle prossime ore.

La redazione di Amici 25 ha voluto svelare altri indizi sui quattro giudici del Serale. Lo ha fatto nella giornata di oggi a tre giorni dalla prima registrazione in programma per giovedì pomeriggio 19 Marzo 2026. Gli autori del talent continuano ad alimentare il “toto-giuria” con indizi pubblicati online, accompagnati anche da una particolare didascalia. Quanto guadagnano i professori di Amici Amici 25: data di inizio fissata. L’inizio del Serale di Amici 25 è fissato per sabato 21 marzo 2026 su Canale 5, quando i concorrenti della scuola si sfideranno davanti al pubblico e alla nuova giuria. Inoltre, l’annuncio ufficiale è arrivato dai social del programma, che hanno confermato anche il cambio di regolamento: il Serale sarà giudicato da quattro personalità del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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