Nuovo Carcatrà da ludoteca a hub per under 35
Nel Parco di via Baraggiole, l'ex Carcatrà sta per cambiare volto. Da semplice ludoteca, presto si trasformerà in un punto di incontro dedicato agli under 35, un luogo aperto e vivace, pronto a riaccendere l'interesse della comunità. La riqualificazione è in corso e tutti aspettano di vedere come prenderà forma questa nuova vita dello spazio.
Nel Parco di via Baraggiole sta per rinascere l’ex Carcatrà, trasformato in uno spazio vivo, aperto e tutto da immaginare. Workshop, eventi, mostre, laboratori e molto altro in un luogo multifunzionale, inclusivo e partecipato che sarà disegnato anche dagli stessi giovani. Giovedì alle 18, durante un aperitivo, sarà lanciato ufficialmente il progetto YouHub-Lab e la call to action dedicata a persone tra i 18 e i 35 anni, che potranno proporre eventi o attività continuative, partecipare ai percorsi di coprogettazione, candidarsi come ricercatori tra pari e contribuire alla creazione del gruppo che gestirà lo spazio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
