In Ucraina, i bambini colpiti dalla guerra trovano un rifugio nella ludoteca promossa da Aibi, l’associazione Amici dei Bambini. Situata nella regione di Dnipropetrovska, questa struttura offre un ambiente sicuro e accogliente, diventando un punto di riferimento per i piccoli e le loro famiglie. Un’iniziativa volta a restituire un sorriso ai bambini coinvolti nel conflitto, attraverso il gioco e il supporto emotivo.

Una ludoteca come punto di riferimento per i bambini colpiti dalla guerra e le loro famiglie. La realizzerà Aibi, l’associazione Amici dei bambini, in Ucraina, nella regione di Dnipropetrovska. Giochi, aiuto compiti e, all’occorrenza, supporto psicologico per gestire lo stress post traumatico: sono solo alcuni dei servizi che verranno erogati attraverso la ludoteca, pensata come un luogo sicuro dove socializzare, condividere e confrontarsi. La gestione del nuovo spazio, dopo un circuito di ludoteche già realizzate in precedenza, fa parte di un più ampio progetto di cooperazione internazionale che vede Aibi, associazione con sede centrale a San Giuliano, impegnata in Ucraina insieme ad altri enti e associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bambini in Ucraina sotto le bombe. Una ludoteca per un sorriso

Argomenti discussi: Ucraina, i bambini ucraini affrontano l'inverno più rigido della guerra; Bambini in Ucraina sotto le bombe. Una ludoteca per un sorriso; BAMBINIxLAPACE. Inverno di guerra in Ucraina: il freddo come arma; Il cuore grande delle famiglie in aiuto dei bambini ucraini.

