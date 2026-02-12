Alzheimer un antiepilettico potrebbe prevenire le placche | lo studio

Un farmaco usato contro l’epilessia potrebbe aiutare a prevenire le placche nel cervello delle persone con Alzheimer. Lo studio rivela che un antiepilettico comune sembra avere questa capacità, aprendo nuove strade per la cura della malattia.

(Adnkronos) – Un comune farmaco antiepilettico sembra in grado di prevenire la formazione delle placche cerebrali nella malattia di Alzheimer. La speranza arriva da uno studio pubblicato su 'Science Translational Medicine', condotto da scienziati della Northwestern University in laboratorio, non ancora sull'uomo. Il farmaco si chiama levetiracetam e, a differenza dei primi medicinali autorizzati per

