Una ricerca ha individuato nuovi bersagli molecolari per combattere le placche di beta-amiloide, la proteina che si accumula nel cervello delle persone con Alzheimer. La scoperta potrebbe aprire la strada a terapie più mirate, puntando a ridurre l’accumulo di questa sostanza nel tessuto cerebrale. La scoperta si basa su analisi di cellule cerebrali prelevate da pazienti e potrebbe migliorare le strategie di intervento contro la malattia.

Contrastare l’accumulo di beta-amiloide, la proteina che forma le tipiche placche cerebrali dell’Alzheimer, è da anni una delle principali sfide della ricerca neuroscientifica. Ora un nuovo studio coordinato dal Karolinska Institutet in collaborazione con il RIKEN Center for Brain Science apre scenari promettenti. Lo studio, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease, si concentra su due recettori cerebrali della somatostatina, denominati SST1 e SST4. Questi recettori agiscono in sinergia nell’ippocampo, una regione fondamentale per la memoria e l’apprendimento. La loro funzione è quella di regolare i livelli di neprilisina, un enzima che ha il compito di degradare la beta-amiloide (Aß) e impedirne l’accumulo nel tessuto cerebrale. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Alzheimer, scoperti nuovi bersagli molecolari contro le placche cerebrali

