Alphabet Italia | Oro EcoVadis top 5% globale

Alphabet Italia ha ricevuto la medaglia d’oro EcoVadis con un punteggio di 85 su 100. La società si colloca così nel top 5% delle aziende a livello mondiale nella classifica EcoVadis. La valutazione riguarda aspetti legati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. La medaglia d’oro riconosce i risultati raggiunti in questi ambiti.

Alphabet Italia ha ottenuto la Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85 su 100, posizionandosi nel top 5% globale delle aziende valutate. Questo traguardo conferma che la sostenibilità non è più solo una questione di immagine, ma un indicatore concreto di solidità strategica per il settore della mobilità aziendale. Il risultato segna un salto di qualità rispetto alla precedente medaglia d’argento, dimostrando un miglioramento in tutti i criteri analizzati dalla piattaforma internazionale. La società del BMW Group trasforma così i principi ambientali e sociali in un metodo operativo integrato nella governance industriale. Dalla medaglia d’argento al vertice della valutazione globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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