Skeleton oro Gran Bretagna nella gara mista | Italia fuori dalla top 5

La Gran Bretagna ha vinto l’oro nello skeleton a squadre miste, causando l’eliminazione dell’Italia dalla top 5. La squadra britannica ha dominato la gara con un vantaggio consistente, mentre gli atleti italiani hanno concluso in sesta posizione, a pochi decimi dal quarto posto. Un risultato che conferma il livello competitivo delle nazionali europee in questa disciplina.

Non era facile per l’Italia arrivare a podio nello skeleton a squadre miste: trionfa la Gran Bretagna, gli Azzurri si fermano a un passo dalla top 5 È un giorno storico. E non solo perché ci si trova alle Olimpiadi e ogni medaglia pesa di più e ha un sapore diverso al morso dopo la vittoria. Infatti, era una prima volta speciale, ancora più speciale per lo skeleton a squadre miste che esordiva nella famiglia degli sport a cinque cerchi. E oggi c’è anche un po’ di tristezza, perché si chiude l’Olimpiade dello skeleton e con un po’ di amaro in bocca per l’Italia. Sì, perché ci avevamo anche un po’ creduto che si potesse arrivare a podio stasera o almeno in top 5.🔗 Leggi su Sportface.it

Matt Weston ha portato la Gran Bretagna alla vittoria nella gara mista di skeleton, spingendo con forza la slitta lungo la pista di Milano Cortina.

Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.