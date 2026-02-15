Skeleton oro Gran Bretagna nella gara mista | Italia fuori dalla top 5
La Gran Bretagna ha vinto l’oro nello skeleton a squadre miste, causando l’eliminazione dell’Italia dalla top 5. La squadra britannica ha dominato la gara con un vantaggio consistente, mentre gli atleti italiani hanno concluso in sesta posizione, a pochi decimi dal quarto posto. Un risultato che conferma il livello competitivo delle nazionali europee in questa disciplina.
Non era facile per l’Italia arrivare a podio nello skeleton a squadre miste: trionfa la Gran Bretagna, gli Azzurri si fermano a un passo dalla top 5 È un giorno storico. E non solo perché ci si trova alle Olimpiadi e ogni medaglia pesa di più e ha un sapore diverso al morso dopo la vittoria. Infatti, era una prima volta speciale, ancora più speciale per lo skeleton a squadre miste che esordiva nella famiglia degli sport a cinque cerchi. E oggi c’è anche un po’ di tristezza, perché si chiude l’Olimpiade dello skeleton e con un po’ di amaro in bocca per l’Italia. Sì, perché ci avevamo anche un po’ creduto che si potesse arrivare a podio stasera o almeno in top 5.🔗 Leggi su Sportface.it
Matt Weston ha portato la Gran Bretagna alla vittoria nella gara mista di skeleton, spingendo con forza la slitta lungo la pista di Milano Cortina.
LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider, Gran Bretagna e Germania per l’oro. Inizio alle 18.20
Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Weston, primo oro britannico maschile e il paradosso Gran Bretagna: vince senza avere una pistaL'olimpionico dello skeleton è anche il primo uomo britannico a vincere un oro individuale nei Giochi invernali dal 1980. Altri tre ori nelle passate edizioni sono arrivati al femminile. Ma in patria ... msn.com
Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno chiuso la finale alle spalle della Gran Bretagna facebook
